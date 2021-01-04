وزيرة الصحة المصرية تخالف إجراءات كورونا وتظهر وسط حشد في حفل زفاف

أثارت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، حالة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم الالتزام بها، ومشاركتها في حفل زفاف بمكان مغلق.

وأظهرت الفيديوهات والصور التي تم تداولها وزيرة الصحة زايد وهي تُشارك في زفاف بمكان مزدحم، لا يتم التقيد فيه بالتباعد الجسدي، بالإضافة إلى عدم التزام عدد كبير من الموجودين في الحفل بارتداء الكمامة.

وأظهرت المقاطع المصورة مصافحة الوزيرة لبعض المدعوين دون التزام بالتدابير الاحترازية التي تمنع انتقال العدوى.

وكتبت منى مرشد عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”في الأول افتكرت الصورة فوتوشوب مثلا، لأن أكيد مش هتكون هي وزيرة الصحة اللي بسبب إهمالها حصل كارثتين في يوم واحد والناس فقدت حياتهم“.

وأضافت مرشد: ”بس بعدها اتأكدت من الاستوري اللي منزلها المصمم المشهور وإن هي وزيرة الصحة اللي بتناشد الناس بعدم التجمعات وغلق قاعات الأفراح والمساجد“.

وتابعت: ”أيوة هي وفي عز الكارثة اللي احنا فيها بتحضر فرح قريباتها في قاعة، وجاييبين مغنين وممثلين والفرح مليان ناس أشكال وألوان، الناس بتموت والصبح بتطلع تعلن حدادها عليهم وبالليل هي في أفراح، بس أهم حاجة إنها لابسة الكمامة ومش مهم أي حاجة“.

وسخر أحمد عبدالعاطي من الأمر، قائلا: ”أحلى كمامة لأحلى وزيرة صحة“، فيما كتب رمضان الشرقاوي: ”الوزيرة الفرفوشة رزق.. الوزيرة تروح أفراح وتفرح براحتها يا جدعان، إنما الشعب يموت فى المستشفيات عادي.. إقالة_وزيرة_الصحة“.

وقال محمود عفيفي: ”مشكلة كورونا مش عدم وعي الشعب الي بيعمل أفراح وعزا وبيروح كارفور ويحتفل بالنيو يير.. إنما مشكلة الحكومة“، في إشارة للزفاف.