5 علاجات طبيعية من المنزل لتخفيف آلام "تسنين" الأطفال

يحتاج الرضيع إلى عناية ورعاية فائقتين طوال الوقت، وخاصة في مرحلة التسنين ”نمو الأسنان“، والتي تحدث عادة ما بين 6 إلى 24 شهرًا، حيث يشعر الأطفال بالحاجة إلى وضع أشياء مختلفة في أفواههم أو بين أسنانهم لتخفيف الألم.

وأثناء التسنين، قد يعاني طفلك من أعراض مثل التهيج وسيلان اللعاب وشد الأذن والإسهال والعض، وقد يشعر بعدم الراحة بسبب هذه العملية الطبيعية، ولكن يمكنك تخفيف هذه الأعراض بنفسك من المنزل.

وفيما يلي 5 علاجات طبيعية لتخفيف آلام التسنين عند الأطفال:

منشفة مجمدة

تعتبر المنشفة المجمدة من أكثر العلاجات فائدة لتخفيف آلام التسنين، فيستخدم الكثير من الآباء هذه الطريقة الطبيعية للتخفيف من انزعاج أطفالهم.

فقط قم بتبليل قطعة قماش ناعمة للغاية وضعها في الفريزر لمدة 20-30 دقيقة، وعندما تصبح قطعة القماش باردة ومتيبسة، ضعيها برفق على لثة طفلك.

حلقات التسنين (اللهاية)

قد يشعر طفلك بالحاجة إلى العض والقضم بسبب عملية التسنين، وقد يشعر بالحاجة إلى مضغ أي شيء يراه أولاً، لذلك، قد تساعد حلقة التسنين المصنوعة من السيليكون في مثل هذه الحالات، حيث توفر ضغطًا مضادًا مهدئًا في اللثة.

كما يمكنك تعبئتها بقطع فواكه مثلجة في فمه، فالبرودة تخفف من الألم، كما سيستفيد من عصارة الفواكه الغنية بالفتيامينات والمعادن.

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية هي مساعدة طبيعية للأطفال، وفي الواقع، يمكن أن توفر لطفلك المزيد من الراحة والاسترخاء في ذلك الوقت العصيب.

كما يمكن أن يساعد في صرف ذهنهم عن الألم وتجنب مص وقضم أي شيء آخر، كما يشعرون بتحسن بالقرب من الأم ويصبح التسنين أسهل.

التدليك

قومي بتدليك جانبي فم الطفل، أي الوجنتين والمناطق المحيطة بالفكين، ما يساعد على تخفيف حدة آلام التسنين بدرجة فائقة.

ضعي الطفل في وضعية الجلوس فهذا يكون أفضل، وواجهي الطفل لكي يشعر بالاطمئنان، لا تقفي خلفه كي لا يشعر بالخوف، فيبكي ويرفض أن تفعلي ذلك، أشعريه بالأمان أولاً وداعبيه.

شاي البابونج

يساعد شاي البابونج على علاج ألم الأسنان عند الأطفال، وهو من أهم الطرق المفيدة في تهدئة ألم التسنين، إذ يمكن فرك لثة الأطفال باستخدام شاي البابونج وسيخفف ذلك الألم ويوفر إحساسًا بالبرودة ويجعل أسنانه تنمو بقوة.