للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. السعودية تسجل أقل من 100 إصابة بفيروس "كورونا"

سجلت السعودية اليوم الأحد عدد إصابات بفيروس كورونا دون 100 إصابة للمرة الأولى منذ 9 أشهر، بواقع 82 حالة جديدة مصابة.

وبين التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية، أن هناك 180 حالة تعاف جديدة، و7 حالات وفاة.

وبحسب إحصاء وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.061 حالة، من بينها 2372 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 358 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354.443 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6246 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في السعودية لتصل إلى 97.62%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.65%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.72%.