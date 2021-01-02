3 يناير

إصابة صفوت الشريف بفيروس كورونا وحالته الصحية "حرجة"

إصابة صفوت الشريف بفيروس كورونا وحا...

أُعلن مساء، اليوم السبت، عن إصابة وزير الإعلام المصري الأسبق "صفوت الشريف" بفيروس كورونا المستجد. وقال الإعلامي المصري محمد الباز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن

المصدر: أحمد غريب – إرم نيوز

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أُعلن مساء، اليوم السبت، عن إصابة وزير الإعلام المصري الأسبق ”صفوت الشريف“ بفيروس كورونا المستجد.

وقال الإعلامي المصري محمد الباز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن صفوت الشريف أصيب بكورونا، و“حالته حرجة“. وأضاف:“ربنا يشفيه“.

وصفوت الشريف البالغ من العمر 87 عامًا، سياسي مصري، وأحد ضباط المخابرات المصرية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

وهو أحد أفراد ما يسمى بـ“الحرس القديم“ في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقًا، الذي شكل أغلبية النواب في البرلمان المصري، وعُرف ”صفوت“ بقربه من الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

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