تعرف على 5 أطعمة يجب حذفها من نظامك الغذائي لمرضى الربو

الربو من الأمراض المزمنة التي تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو عبارة عن التهاب شديد في الجهاز التنفسي يسبب ضيق الشعب الهوائية ما يؤدي إلى صعوبة شديدة في تدفق الهواء الداخل إلى الرئتين وعدم القدرة على التنفس.

ويمكن أن تساهم عدة عوامل في الإصابة بالربو، بما في ذلك الوراثة والحساسية، كما يمكن أن تكون إدارة الربو أمرا شاقا، إذ لا يقتصر علاج الربو على الحصول على رعاية طبية، بل يجب اتباع نظام غذائي متوازن لتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

وفيما يلي 5 أطعمة يجب على مرضى الربو تجنبها:

الملح

يمكن أن يسبب الملح التهاب الحلق، ما يؤدي إلى حساسية الصدر، وهو ما يؤدي إلى التعرض لنوبات ضيق التنفس الحادة، لذا ينصح الأطباء باستهلاك الملح باعتدال لتجنب حدوث أي موقف مماثل.

الفاكهة المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من الكبريتات التي تسبب تهيج في الشعب الهوائية وتزيد من السعال وضيق التنفس، لذلك ينصح مرضى الربو بتجنب الفواكه المجففة.

الكحول

قد تؤدي المشروبات التي تحتوي على الكحول مثل النبيذ والبيرة إلى ظهور أعراض الربو نظرًا لمحتواها العالي من مادة الكبريتات المسببة للسعال وضيق التنفس.

الفول السوداني

يمكن أن يتسبب الفول السوداني في ردود فعل تحسسية عند مريض الربو، فهو من الأطعمة التي تسبب حساسية الغذاء عند الأطفال، ولذلك يجب التأكد من عدم وجود حساسية تجاه الفول السوداني قبل تناوله.

المحار

تعتبر حساسية المحار هي ثالث أكثر نوع من حساسية الغذاء شيوعًا بين الأطفال حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد الفول السوداني والحليب، ويمكن أن تصيب البالغين أيضًا، وفي حالة الإصابة بحساسية المحار، يجب أن يبتعد مريض الربو عن تناوله.