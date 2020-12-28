خبراء منظمة الصحة يحذرون من وباء أشد فتكا من كورونا

حذر خبراء في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من وجود احتمال كبير وقوي لانتشار وباء أكثر خطورة من كورونا.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس بيتريسوس في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة في جنيف، والذي شارك به خبراء من عدة دول، إن المنظمة تكتشف في كل يوم معلومات جديدة عن فيروس كورونا، بما فيها قدرة المتحورات الجديدة على الانتشار وقدرتها على إصابة الناس بامرض، ومقاومة اللقاحات والعلاج.

وأضاف، أن العمل جار الىن في كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا، لدراسة السلالة الجديدة من كورونا مخبريا ووبائيا، للوصول لطريقة للتعامل مع الجائحة بناء على المستجدات.

وأشار إلى ان الدول المتطورة ستكون قادرة على التعامل مع المتحورات الجديدة من فيروس كورونا وزتعديل إجراءاتها لمواجهة الجائحة، داعيا الدول لاعتماد مبدأ الشفافية ومشاركة النتائج العلمية.

أما رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة الدكتور مايكل رايان، فقال إن الوباء القادم قد يكون أكثر شدة، مطالبا بالعمل الجماعي والتاهب والاستعداد بشكل قوي ”لأننا نعيش على كوكب هش ومجتمعات تزداد تعقيدا“.

واتفقت رئيسة فريق منظمة الصحة للتعامل مع جائحة كورونا، الدكتورة ماريا فان كيركوف، مع ما ذهب إليه الخبراء، محذرة من السلالة الجديدة، داعية دول العالم للاستعداد بشكل أفضل للأزمة الصحية المقبلة، في ظل وجود أطقم طبية مدربة بشكل جيد وقادرة على استغلال التقنيات المتطورة الموجودة في بلادها للتعامل مع الجائحة.