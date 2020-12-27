27 ديسمبر

لشديدي النحافة.. أفضل الأطعمة الصحية لزيادة الوزن بسرعة

لشديدي النحافة.. أفضل الأطعمة الصحي...

يعاني شديدو النحافة من عدم القدرة على اكتساب الوزن بشكل صحي وآمن، خاصة أن حالتهم تعرضهم لمشاكل شديدة مثل هشاشة العظام والكسور وضعف الخصوبة والمناعة. ويحتاج من

المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

يعاني شديدو النحافة من عدم القدرة على اكتساب الوزن بشكل صحي وآمن، خاصة أن حالتهم تعرضهم لمشاكل شديدة مثل هشاشة العظام والكسور وضعف الخصوبة والمناعة.

ويحتاج من يعاني من هذه المشكلة، إلى اكتساب كمية متوازنة من كتلة العضلات والدهون، التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تناول الأطعمة الصحية، وفيما يلي ستة منها:

الأرز

يعد الأرز مصدرا غنيا بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية التي يمكن أن تساعد على زيادة الوزن بشكل أسرع.

2020-12-SdOr81Vnq2FEHWorH

كما يمنح الأرز الجسم قدرًا كبيرًا من الألياف الصحية لتحسين صحة القلب، والهضم، ومستويات الكوليسترول في الدم.

ويحتوي كوب الأرز المطبوخ على 200 سعر حراري، و44 جرامًا من الكربوهيدرات، ودهونا قليلة جدا، وأفضل جزء هو أنه سهل الطهي ويمكن إقرانه بأي نوع من الخضروات.

زبدة البندق والجوز والفول السوداني

زبدة الجوز والبندق والفول السوداني هي مصادر صحية للدهون ويمكن أن تساعدك على اكتساب كتلة العضلات، كما تعد وجبة خفيفة مثالية للتغلب على جوع منتصف النهار، سواء اخترت اللوز أو الكاجو أو الجوز كلها خيارات صحية.

2020-12-BeFunky-collage-2-23

من أسهل وألذ الطرق لزيادة الوزن بشكل صحي، تناول زبدة الفول السوداني وذلك لاحتواء الملعقة الواحدة منها على 200 سعرة حرارية، كما أنها تمد الجسم بقدر وفير من البروتين.

اللحوم الحمراء

تعد اللحوم الحمراء الأكثر مثالية فيما يخص أفضل الأطعمة الغنية بالبروتينات لزيادة الوزن، فهي الداعمة الأولى لغذاء العضلات.

2020-12-222-11

كما أن اللحوم الحمراء تحتوي على المعادن اللازمة للجسم والدهون الصحية، لكن رغم ذلك ينصح بعدم الإفراط في تناولها والاكتفاء بمرتين أو 3 أسبوعيا لتجنب المشاكل الصحية الأخرى.

الأسماك الدهنية

يساعد تناول سمك السلمون الغني بالبروتين والأملاح المعدنية من 2-3 مرات في الأسبوع في زيادة الوزن بشكل صحي، كما أنه يساعد تعزيز جهاز المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية.

2020-12-873211

البطاطس

تعد البطاطس الخيار الأمثل لزيادة الوزن لاحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، فضلا عن احتوائها على الألياف وفيتامين C ما يجعلها تزيد الوزن بشكل صحي.

2020-12-maxresdefault-24

الحليب كامل الدسم

من أسهل الطرق لكسب الوزن بسرعة، تناول الحليب كامل الدسم، فهو غني بالدهون الصحية وكميات كبيرة من الكالسيوم والبروتينات والكربوهيدرات.

2020-12-illkmage

يجب تضمين الحليب في النظام الغذائي عند محاولة اكتساب كتلة العضلات أو الوزن، وهذا المشروب أيضًا يجعل عظامك وأسنانك أقوى.