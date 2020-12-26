رئيس "بيونتيك": سنعمل مع آخرين لتعزيز الطاقة الإنتاجية للقاح كورونا

قال ”أوغور شاهين“ الرئيس التنفيذي لشركة ”بيونتيك”، إن شركته منفتحة على التعاون مع الآخرين لأنها تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للقاح ”كوفيد-19″، الذي تم تطويره مع شركة ”فايزر“، وإنها تدرس فتح مكتب في تركيا.

وأوضح في مقابلة مع وكالة ”الأناضول“ التركية، أن ”بيونتيك“ تهدف إلى توزيع 1.3 مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية 2021، وأن ثمة حاجة لتطعيم 70% من العالم بحلول الشتاء القادم من أجل العودة إلى ”الحياة الطبيعية“.

وأكد شاهين ”نريد إنتاج أكثر من مليار جرعة مع فايزر العام المقبل، نحتاج إلى توزيعها على أكثر من 80 دولة“، مضيفًا أن ”هذا ليس سهلا، اللقاحات تصنع بطريقة معقدة، سنبدأ التعاون مع الشركات الأخرى مرة أخرى“.

وأردف قائلًا ”إذا تمكنا من تنفيذ خططنا بشأن كيفية زيادة السعة الإنتاجية، فيمكننا الكشف عنها في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير، أعتقد أن بإمكاننا زيادتها، ليس لدينا خطة مضمونة بعد“.

واتفقت أنقرة على شراء 4.5 مليون جرعة من لقاح ”بيونتيك وفايزر“ مع إمكانية شراء 30 مليون جرعة أخرى فيما بعد.

وأشار شاهين، وهو ابن مهاجر تركي إلى ألمانيا، إلى أن ”بيونتيك“ تجري محادثات مع وكالة العلوم التركية بهدف توريد 30 مليون جرعة للبلاد بحلول نهاية 2021.

واتفقت تركيا أيضا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح ”سينوفاك“ الصيني، وتصل أول شحنة تضم ثلاثة ملايين جرعة يوم الإثنين المُقبل.