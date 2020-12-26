"إدارة الأزمات" في دبي تعتمد إجراءات وقائية مشددة خلال الاحتفالات برأس السنة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي اليوم السبت، اعتماد إجراءات الاحتفالات برأس السنة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات غير المسبوقة، حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصا.

وسيتم فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 و15 ألف درهم لكل مشارك.

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في #دبي تعتمد إجراءات الاحتفالات برأس السنة. pic.twitter.com/BcY7eQUejl — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 26, 2020



وستشرع السلطات المختصة بحملات تفتيشية لتأكيد الإلتزام بالتدابير الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين.

كما يتوجب على الجميع الالتزام بالحفاظ على التباعد المكاني وضمان مساحة أربعة أمتار.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، إنها تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المجتمع وصحة أفراده

ويوم الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن التسجيل الطارئ للقاح ”بيونتيك“ من شركة ”فايزر“ ضد جائحة ”كوفيد -19″، ويعد ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.