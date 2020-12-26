5 نصائح بسيطة لتخفيف آلام التهاب الفقرات

التهاب الفقرات التصلبي، مرض التهابي مزمن يؤثر في المقام الأول على مفاصل الورك والعمود الفقري، وهو مرض منهك للغاية يبدأ في سن المراهقة المبكرة وينتهي في أواخر الثلاثينيات بسبب نمط حياة غير مستقر، ووضعية الجلوس غير الصحيحة، والإجهاد، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة.

ويتسم هذا المرض عادة بالتيبس والألم في أسفل الظهر وتورم المفاصل في بعض الأحيان.

5 نصائح جوهرية لمنع التهاب الفقرات التصلبي:

ممارسة الرياضة بشكل صحيح

يساعد نمط الحياة النشط إلى جانب العلاج الطبيعي والتمارين المنتظمة مثل اليوغا والتمارين الرياضية والسباحة على تحسين الحالة وتخفيف الألم.

المراتب الصلبة

لا يمكنك التحكم بشكل كامل في وضعك أثناء النوم، لذا أن تكون المرتبة من النوع الداعم للعمود الفقرى، ويتحقق ذلك عندما ينام الفرد ويجد أن جميع أجزاء جسمه تلامس المرتبة (الفراش)، نظرًا لأن الألم الليلي يظهر أكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، فمن الأفضل استخدام مراتب صلبة لتقليل الانزعاج أثناء النوم.

الاستحمام بماء فاتر

أكد الأطباء أن الاستحمام بالماء الفاتر يمكن أن يخفف بشكل كبير من آلام التهاب العمود الفقرى وتيبسه، وتمارين الإطالة بعد الاستحمام بالماء الفاتر مفيدة لتخفيف الألم والتيبس.

الطريقة الطبيعية الأخرى لتخفيف الألم هي وضع الكمادات الساخنة والباردة على المناطق الملتهبة والمؤلمة.

الوخز بالإبر والعلاج بالتدليك

سيساعدك العلاج بالتدليك على الشعور بالاسترخاء والاستعداد لممارسة الرياضة، وإلى جانب ذلك، يساعد العلاج بالوخز بالإبر أيضًا على تنشيط الهرمونات التي تخفف آلام الجسم.

التوقف عن التدخين

وفقًا للأطباء، فإن المدخنين وخاصة الرجال، أكثر عرضة لتلف العمود الفقري، ولن يساعد التوقف عن التدخين في منع حدوث المزيد من التهاب الفقرات التصلبي فحسب، بل يحسن أيضًا صحتك العامة.