وفاة رئيس هيئة الانتخابات المصرية لاشين إبراهيم بفيروس كورونا

توفي اليوم الجمعة، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في أحد المستشفيات الخاصة، وسيدفن في مسقط رأسه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد صلاة العصر.

ونعت الهيئة الراحل في بيان، قالت فيه: ”ننعى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان“.

والمستشار لاشين إبراهيم، من خريجي كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، واختير في أكتوبر 2017 لرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.