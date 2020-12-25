25 ديسمبر

7 أطعمة خفيفة وصحية يمكنك تناولها في الساعات المتأخرة من الليل‎.. تعرف عليها

7 أطعمة خفيفة وصحية يمكنك تناولها ف...

يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع خاصة في الساعات المتأخرة من الليل؛ ما يدفعهم لتناول أي أطعمة موجودة، مهما كانت غنية بالدهون والكربوهيدرات التي تحتوي على السعرات

المصدر: لارا ثابت -إرم نيوز

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يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع خاصة في الساعات المتأخرة من الليل؛ ما يدفعهم لتناول أي أطعمة موجودة، مهما كانت غنية بالدهون والكربوهيدرات التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية.
وعلى الرغم من أن هذه العادة قد لا تظهر أي نتائج فورية، لكنها تسبب العديد من المشاكل الصحية على مدار الوقت، وبالتالي، من المهم للغاية مراقبة ما نأكله أثناء العمل أو الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل.

فيما يلي 7 أطعمة خفيفة وصحية يمكنك تناولها في الساعات المتأخرة من الليل:

الموز مع زبد البندق
الموز مع زبد البندق يحتويان على الكثير من الفوائد، كالماغنيسيوم والحديد، وفيتامين C، B6، فضلا عن الكربوهيدرات والألياف؛ ما يساعد على الشبع.

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الكيوي
الكيوي هي وجبة خفيفة وصحية وغنية بفيتامين سي، تحتوي ثمرتان من الكيوي على 93 سعرة حرارية فقط، كما أنها مصدر طبيعي للسيروتونين الذي يعزز الاسترخاء ويساعد على كبح الشهية.

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الفشار
من الوجبات قليلة السعرات الحرارية والمصنوعة من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، خاصة حين لا تضع عليه الكثير من المواد الدهنية، ويمكن وضع أي عشب طبيعي أو توابل عليه لتغيير المذاق، وتجنب إضافة الملح كي تحصل على وجبة خفيفة صحية.

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الزبادي
يحتوي اللبن على البوتاسيوم الذي يساعد على محاربة الأرق، ولتغيير نكهة الزبادي وجعلها وجبة كاملة تمنحنا الشبع، يمكن وضع بعض الفاكهة مثل التوت أو الفراولة، ويحتوي كل منهما على فيتامين ”B6“ المحفز لإنتاج الميلاتونين في الجسم؛ ما يساهم في نوم صحي.

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الحبوب الساخنة (الشوفان)
تعتبر الحبوب الكاملة الساخنة مثل دقيق الشوفان مصادر جيدة للألياف، وبالإضافة إلى ذلك، فهي خيار صحي بشكل عام أكثر من المنتجات الباردة والمكررة.

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كما يمكنك أيضا تحويل الشعير المطبوخ أو أرز الحبوب الكاملة إلى حبوب ساخنة مع إضافة الحليب والقرفة أو المكسرات أو الفواكه المجففة.

الشوكولاتة الداكنة
تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي من شأنها تهدئة الأعصاب، وتحسن الحالة المزاجية، فضلا عن أنها لا تحتوي على السكر المحلى، وبالتالي لا تزيد من السعرات الحرارية وتمنحك الشعور بالشبع دون زيادة في الوزن.

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الجبن
يحتوي الجبن على كمية مناسبة من البروتينات والدهون وتناول كمية قليلة منه مع بعض الخضار قد يمنحك الشعور بالشبع فترة طويلة بسبب البروتينات، بالإضافة إلى احتوائه على ”التريبتوفان“ الذي يعزز النوم.

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