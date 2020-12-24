24 ديسمبر

الكويت تبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر" (فيديو)

الكويت تبدأ حملة التطعيم بلقاح "فاي...

بدأت في الكويت اليوم الخميس، المرحلة الأولى من عملية التطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب وصول أول شحنة من اللقاح إلى البلد

المصدر: فريق التحرير

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بدأت في الكويت اليوم الخميس، المرحلة الأولى من عملية التطعيم بلقاح ”فايزر“ المضاد لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، عقب وصول أول شحنة من اللقاح إلى البلد الخليجي، الأربعاء.

وأعلن وزير الصحة، الدكتور باسل الصباح، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس ”كوفيد-19″، صباح اليوم.

ورصدت مقاطع فيديو متداولة، لحظة وصول رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لمركز الكويت للتطعيم.

 

وشدد الشيخ صباح الخالد عقب وصوله مركز التطعيم على أن ”لقاح فايزر آمن ومعتمد من قبل الجهات العالمية“، كما قام بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

 

كما رصدت مقاطع فيديو لحظة توافد أشخاص من فئة ”كبار السن“، والذين تشملهم المرحلة الأولى من التطعيم.

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح أعلن يوم أمس، في بيان صحفي، أن المرحلة الأولى تشمل جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمریة الأكبر من 65 عاما والعاملین في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقیة جمیع أفراد وفئات المجتمع.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر حكومية قولها إنه ”لن يسمح بالسفر لأي شخص تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح فقط، مؤكدة أنه على مَن يرغبون في السفر تلقّي الجرعتين للسماح لهم بالمغادرة بعد فتح الأجواء“.