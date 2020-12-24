الكويت تبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر" (فيديو)

بدأت في الكويت اليوم الخميس، المرحلة الأولى من عملية التطعيم بلقاح ”فايزر“ المضاد لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، عقب وصول أول شحنة من اللقاح إلى البلد الخليجي، الأربعاء.

وأعلن وزير الصحة، الدكتور باسل الصباح، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس ”كوفيد-19″، صباح اليوم.

بدأنا الآن وبحمد الله حملة التطعيم ضد فيروس COVID-19

نسأل الله أن يجعل فيه الوقاية من الوباء. والحملة مستمرة بإذن الله حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء. pic.twitter.com/sF2LDhyiWz — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) December 24, 2020

د. عبدالله السند : بسم الله نبدأ مرحلة التَّطعيم والتَّمْنيع، بموازاة جهود الاحتواء في مواجهة الوباء. pic.twitter.com/nUE46kKa6N — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 24, 2020

ورصدت مقاطع فيديو متداولة، لحظة وصول رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لمركز الكويت للتطعيم.

لحظة وصول سمو رئيس الوزراء إلى مركز الكويت للتطعيم pic.twitter.com/yfE4Mtycai — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 24, 2020

وشدد الشيخ صباح الخالد عقب وصوله مركز التطعيم على أن ”لقاح فايزر آمن ومعتمد من قبل الجهات العالمية“، كما قام بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من مركز الكويت للتطعيم: لقاح #فايزر آمن ومعتمد من الجهات العالمية. pic.twitter.com/NZfQRgLSwa — المجلس (@Almajlliss) December 24, 2020

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يتلقى لقاح "كورونا" pic.twitter.com/krYPyVgwUf — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 24, 2020

سمو رئيس الوزراء يغادر مركز التطعيم pic.twitter.com/MpYcyUhm8M — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 24, 2020

كما رصدت مقاطع فيديو لحظة توافد أشخاص من فئة ”كبار السن“، والذين تشملهم المرحلة الأولى من التطعيم.

وزير الصحة د. باسل الصباح : بدأنا الآن وبحمد الله حملة التطعيم

نسأل الله أن يجعل فيه الوقاية من الوباء. والحملة مستمرة حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء. pic.twitter.com/opilyppdVo — مباشر نيوز (@mobashernewss) December 24, 2020

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح أعلن يوم أمس، في بيان صحفي، أن المرحلة الأولى تشمل جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمریة الأكبر من 65 عاما والعاملین في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقیة جمیع أفراد وفئات المجتمع.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر حكومية قولها إنه ”لن يسمح بالسفر لأي شخص تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح فقط، مؤكدة أنه على مَن يرغبون في السفر تلقّي الجرعتين للسماح لهم بالمغادرة بعد فتح الأجواء“.