7 أطعمة تحارب اكتئاب الشتاء

يعاني ملايين الأشخاص من اضطراب عاطفي مع أعراض تشمل الاكتئاب والخمول والتغيرات في الشهية، خلال فصل الشتاء.

ووفق المعهد الوطني الأمريكي للصحة العقلية، فإن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في التخفيف من حدة هذه الأعراض، من بينها التعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة، وتناول بعض الأطعمة التي تساعدك على تخطي تلك المشاعر السيئة.

وفيما يلي 7 أطعمة تساعدك على محاربة اكتئاب الشتاء:

سمك السلمون

قالت أخصائية التغذية المسجلة كيلي جونزك إنه ”خلال فصل الشتاء يواجه جسمك صعوبة في إنتاج فيتامين د. هذه الأسماك غنية جدًا بفيتامين د“.

وأضافت جونز أن ”الأسماك مثل السلمون توفر أيضًا أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في مكافحة الالتهاب“.

وتابعت: ”لقد وجدنا أن الالتهاب ليس مجرد شيء يؤثر على القلب، ولكن أيضًا في الدماغ، لذا فإن أي التهاب في الدماغ سوف يتعارض مع إنتاج الهرمونات التي تساعدك على الشعور بالتحسن“.

الفواكه والخضروات الملونة

تحتوي الفواكه والخضروات الملونة على العديد من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، التي تعمل معًا على تقليل الالتهاب.

ويعد الموز من الفواكه التي تساعد للتغلب على اكتئاب الشتاء؛ نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم والماغنسيوم اللذين يساعدان على علاج الاكتئاب.

المكسرات

تحسن المكسرات الحالة المزاجية للإنسان في فصل الشتاء؛ نظرًا لاحتوائها على عنصر المغنسيوم الذي يعالج الاكتئاب.

الشوكولاتة الداكنة

تساعد الشوكولاتة على تحسين الحالة المزاجية، وتقضي على الشعور بالإجهاد والتعب.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي على كمية كبيرة من حمض الفوليك، الذي يساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي، ويساعد على إنتاج السيرونوتين.

الشوفان

الشوفان يساعد على فقدان الوزن، ويستخدم أيضا كعلاج فعال لاكتئاب الشتاء، حيث إنه يحتوي على الفيتامينات والألياف المفيدة لصحة الجسم.

ويعد الشوفان أفضل طعام يعزز المزاج، حيث يخفض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) – فهو يطلق الطاقة ببطء في مجرى الدم، التي تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم والمزاج، يحتوي الشوفان أيضًا على معدن السيلينيوم المعزز للمزاج.

المحار

المحار له فوائد كثيرة عندما يتعلق الأمر بصحتك العقلية والنفسية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الزنك، وهو أمر ضروري لإنتاج الطاقة وصحة الدماغ، بالإضافة إلى أن مستويات الزنك المنخفضة ترتبط بالاكتئاب.

كما يحتوي المحار أيضا على بروتين بتيروزين الذي يستخدمه عقلك لإنتاج المواد الكيميائية اللازمة لتعزيز الوظيفة العقلية وتحسين مزاجك.