بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأربعاء، أن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا. وذكر في إفادة صحفية: "رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من