وصول أول شحنة من لقاح فايزر بيونتيك إلى دبي

وصلت إلى دبي، مساء اليوم الثلاثاء، أول شحنة من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الشحنة نقلت من بروكسل إلى دبي جوا من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات.

وأضاف في بيان على تويتر أن الشحنة خزنت في منشآت ”الإمارات سكاي فارما“ المخصصة لتخزين اللقاح.

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بانطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح فايزر اعتبارا من يوم الأربعاء.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح فايزر بيونتيك.