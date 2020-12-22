أبوظبي تعلن تخفيف الإجراءات الوقائية ضد "كورونا"

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في الإمارة.

وتقضي الإجراءات الجديدة التي سيبدأ تطبيقها من تاريخ 24 ديسمبر الجاري برفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

وتشمل تقليص مدة صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) أو فحص الليزر (DPI) المستخدم لدخول الإمارة من 48 ساعة إلى 72 ساعة، واستبدال فحصي اليوم الرابع والثامن بفحص يجرى في اليوم السادس من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته 6 أيام متتالية.

كما اعتمدت اللجنة إجراءات الدخول للمسافرين الدوليين بمن فيهم سكان الإمارة والسياح وتشمل استثناء القادمين من الدول الخضراء من الحجر الصحي، وتقليص مدة الحجر الصحي للقادمين من الدول الأخرى إلى 10 أيام فقط.

وحسب الإجراءات المعلن عنها سابقا يستمر استثناء المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لكوفيد-19 والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن من إجراءات الحجر الطبي للمخالطين وعند العودة من السفر.

وبحسب اللجنة فقد تم اعتماد جدول برنامج مسح وطني لإجراء الفحوصات الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ“صحة“ خارج الإمارة، وإلغاء إجراء الفحوصات عند نقاط الدخول.