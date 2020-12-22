لندن تتحول إلى مدينة مهجورة مع بدء تطبيق قواعد الحظر الصارمة للحد من انتشار كورونا (صور)‎

مع بدء فرض بريطانيا الحجر الصحي في لندن ومناطق الجنوب الشرقي، للحد من نزيف الإصابة بفيروس كورونا بسلالته الجديدة، شوهدت الشوارع ومحطات القطارات في مناطق المستوى الرابع من الطوارئ مهجورة، حيث أغلقت جميع المحلات التجارية غير الأساسية أبوابها بعد زحام اللحظات الأخيرة لشراء هدايا عيد الميلاد قبل بدء سريان الحظر منتصف الليل.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي طارئ، أن ثلث إنجلترا، بما في ذلك لندن ومساحات من المقاطعات الرئيسية، ستخضع لتأمين صارم من المستوى الرابع، من منتصف ليلة السبت، في محاولة للقضاء على سلالة ”متحولة“ من فيروس كورونا، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وكان الإغلاق القوي الذي فرض في إنجلترا قد أجبر جميع المحلات التجارية غير الأساسية على الإغلاق، مع منح المواطنين ثماني ساعات فقط لإكمال التسوق قبل يوم عيد الميلاد.

في اليوم الأول من تطبيق الحظر، أصبحت الشوارع مهجورة تقريبا، وكانت محطات مترو الأنفاق فارغة، بالتزامن مع عدم وجود أماكن يمكن أن تذهب إليها، فضلًا عن فتح المحلات التجارية الأساسية فقط وتقييد عمليات السفر خارج المدينة، وفي هذا الإغلاق سمحت الحكومة للمتاجر الكبرى والصيدليات ومحطات البنزين بالعمل.

ولم يُسمح للأشخاص الذين يعيشون في المستوى 4 بمغادرة المنطقة إلا للسفر الضروري، مثل العمل أو الأغراض الطبية.

جاء تطبيق قواعد الحظر بمثابة ضربة للعديد من الشركات وبخاصة تجار التجزئة، كما انتقد اتحاد الصناعة البريطاني هذه الخطوة واصفًا إياها بـ“الصادمة ومخيبة للآمال“، مدعيًا أن العديد من الشركات كانت تعول على الحصول على بعض المكاسب خلال موسم التسوق في عيد الميلاد.