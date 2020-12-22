5 أسباب تدفعك لتناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية في الشتاء.. تعرف عليها

الدهون من المغذيات الكبيرة التي يحتاجها جسمك في الشتاء لعدة أسباب، أولًا، تحتاج بشكل خاص إلى الأطعمة التي تعد مصدرًا للدهون الجيدة، لأنها تحافظ على دفئك، وقد لاقت الدهون شعبية منخفظة كونها مصدرًا لزيادة الوزن.

وستندهش، اليوم، عندما تعرف أنك إذا لم تدرج الدهون الصحية ضمن نظامك الغذائي بانتظام، فقد لا تتمكن من امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى منها، لأن فيتامينات (A و D و E و K) الأربعة الحاسمة للغاية قابلة للذوبان في الدهون، وهذا يعني أن هذه الفيتامينات لن يتم امتصاصها في الجسم إلا عند تناول مصادر الدهون الصحية، مثل: السمن، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الخردل، إلخ.

وقد يساعدك عدم تناول الدهون على إنقاص الوزن جزئيًا، ولكنه قد يكون على حساب صحتك، ويحتاج جسمك إلى الأحماض الدهنية الأساسية لصحة عينيك، ودماغك، وتجلط الدم الكافي، والتئام الجراح بشكل صحيح، وكذلك لإنتاج هرمونات، مثل: الإستروجين، والتستوستيرون.

وفيما يلي علامات أخرى قد يعطيها جسمك لعدم تناول ما يكفي من الدهون:

التعب

يمكن أن يسبب نقص الدهون الصحية التعب، وقد يكون أيضًا بسبب سوء امتصاص العناصر الغذائية الحيوية، مثل الفيتامينات A و D و E و K، كما أن تناول الدهون يمكن أن يشعرك بالشبع، والذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى التعب الجسدي والعقلي.

ضعف المناعة

إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على كمية كافية من الفواكه والخضراوات، ولكنك لا تزال تمرض كثيرًا، فقد يكون ذلك بسبب ضعف المناعة من نقص الدهون، ويمكن أن يؤدي نقص الدهون إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مناعتك.

مشاكل الجلد

يمكن أن ينعكس نقص الدهون الجيدة في نظامك الغذائي بشكل مباشر على بشرتك، ويمكن أن يجعل بشرتك تبدو جافة ومتقشرة، وقد تزيد أيضًا من الالتهاب، ومن المعروف أن زيت جوز الهند مفيد لترطيب البشرة بشكل طبيعي، وفي الواقع يستخدم الناس زيت جوز الهند كعلاج منزلي للبشرة الجافة منذ عقود.

مشاكل الشعر

من زيت جوز الهند إلى زيت الخردل، تعد الدهون مهمة لشعر صحي، ولامع، وحسن التغذية، ويمكن أن تساعدك أحماض ”أوميغا 3“ الدهنية الموجودة في الأطعمة، مثل: الجوز، والأسماك الدهنية، في الحصول على شعر كثيف ولامع، فهي تعزز نشاط الدورة الدموية في فروة الرأس، كما تساعد على نمو الشعر أيضًا.

التوازن الهرموني

يعد عدم التوازن الهرموني أحد أكثر الآثار الجانبية المخيفة لعدم تناول كمية كافية من الدهون، ويمكن أن يؤدي نقص الدهون الجيدة في الجسم إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وحتى انقطاعها، وقد لا يعمل جهاز الغدد الصماء المسؤول عن إنتاج الهرمونات بشكل صحيح في حالة عدم حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن الكافية، مثل فيتامين د ، ب 12، والسيلينيوم.

ومن المصادر الغذائية للدهون التي يمكنك ويجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، ما يلي:

السمن، زيت جوز الهند، زيت الخردل، زيت الفول السوداني، زيت الزيتون، أفوكادو، الأسماك الدهنية (السلمون، والتونة، والماكريل)، المكسرات، زبدة الجوز.