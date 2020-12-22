أطعمة تحارب ظاهرة جفاف العيون في فصل الشتاء

بحلول فصل الشتاء، غالبا ما يعاني الكثير منا من جفاف العينين، وهي حالة تحدث عندما تفشل الدموع في توفير الترطيب الكافي لعينيك، أي بسبب عدم إنتاج الدموع في العين بشكل كاف.

وأصبح جفاف العيون من الظواهر الصحية الشائعة للغاية نتيجة زيادة ساعات النظر إلى الأجهزة اللوحية والمحمولة المختلفة والإجهاد المفرط، لكن توجد عوامل أخرى صحية يمكن أن تسبب جفاف العيون مثل نقص فيتامين ”أ“ وبعض المغذيات الأخرى المسؤولة.

وفي ما يلي مجموعة من الأطعمة التي تحارب جفاف العيون في فصل الشتاء، يجب أن تدرجها ضمن نظامك الغذائي وهي:

الأحماض الدهنية أوميغا -3

إن التناول المنتظم للأغذية التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا -3، يحمي من تنكس القرنية (التنكس البقعي) المرتبط بتقدم السن، كما يساعد النظام الغذائي المحمل بأوميغا -3 الغذائي غدد ميبوميان، التي تشكل الجزء الدهني من الدموع في محاربة جفاف العيون.

وإليك الأطعمة التالية المحملة بأحماض أوميغا- 3 الدهنية:

سمك الأسقمري البحري.

سمك التونة الطازج.

سمك السالمون.

المكسرات والبذور (بين الجوز واليقطين وبذور الكتان وبذور الشيا).

فول الصويا.

الخضار الورقية الخضراء.

البوتاسيوم

البوتاسيوم مفيد جدا لحالات جفاف العيون. فهو أحد المكونات الأساسية التي تحافظ على الفيلم المسيل للدموع، وهو عبارة عن طبقة رقيقة للغاية تغطي القرنية، ويؤدي انخفاض مستوى البوتاسيوم إلى إتلاف الفيلم المسيل للدموع. لذلك، يجب تناول الأطعمة التالية الغنية بالبوتاسيوم:

الموز.

البطاطا الحلوة.

زبادي الفاصوليا البيضاء.

الزبادي.

فول الصويا.

فيتامين E

تحمي الطاقة المضادة للأكسدة لفيتامين E خلايا العين من التلف. كما أنه يعزز مناعة الجسم. لذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E يمكن أن يحسن البصر والصحة. وفي الوقت نفسه، يمنع أيضا جفاف الفيتامينات، وهي:

بذور زهرة عباد الشمس.

زبدة الفول السوداني.

عين الجمل.

حبوب القمح.

لوز.

بطاطا حلوة.