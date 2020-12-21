5 أطعمة غنية بفيتامين "A" ضرورية لصحة الجسم

يحتاج الجسم لمزيج متوازن من العناصر الغذائية المختلفة للاستمرار في العمل، وفيتامين (A) هو أحد المركبات الهامة المطلوبة للحفاظ على صحة الجسم الداخلية.

تبلغ الحصة اليومية الموصى بها لفيتامين (A) عند الرجال 900 ميكروجرام والنساء 700 ميكروجرام والمراهقين والأطفال 300-600 ميكروجرام.

وتشمل بعض فوائد فيتامين (A) تقليل مخاطر الإصابة بالعمى الليلي، ويساعد على تعزيز جهاز المناعة، ويساعد الجلد عن طريق منع حب الشباب والحد منه، ويعزز صحة العظام، ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي الغني بفيتامين (A) للحفاظ على أعضاء الجسم الداخلية:

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الأخضر والأحمر على نسبة عالية من فيتامين (A)، كما يعتبر مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والكالسيوم؛ لأنها مصدر للألياف وحمض الفوليك والحديد وقليلة السعرات الحرارية، ويمكن إضافة الفلفل للنظام الغذائي عن طريق إضافته إلى المعكرونة والسلطات وما إلى ذلك.

الحليب

يحتوي الحليب، خاصة الحليب منزوع الدسم، على نسبة عالية من فيتامين (A). ويعتبر الحليب، كذلك، مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين د، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام وتعزيزها، كونه مصدرا غنيا للبروتين، فهو يساعد أيضًا في إدارة الوزن.

البروكلي

يندرج البروكلي ضمن قائمة الخضروات الأكثر قيمة غذائية. إلى جانب كونه مصدرًا غنيًا بفيتامين A، فإن البروكلي غني أيضًا بالفيتامينات B و C و E و K، وهو خيار صحي وسهل لإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي؛ لأنه أيضًا مصدر جيد للبروتين والألياف، الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم.

المأكولات البحرية

تعد الأسماك، مثل الماكريل والرنجة وثعبان البحر والسلمون والتونة، مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 3 الدهنية، تعتبر المأكولات البحرية أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين ”A“، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في صحة الشبكية.

الجزر

الجزر مصدر ممتاز لمركب يسمى بيتا كاروتين، يحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين A، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين وتعزيز صحة العين.