فرنسا تباشر نهاية الأسبوع الجاري حملة التلقيح ضد كورونا

المصدر: ا ف ب

تبدأ فرنسا، الأحد المقبل، حملة تلقيح ضد كوفيد-19، كما أعلن الاثنين وزير الصحة اوليفييه فيران على تويتر، بعد أن رخصت الوكالة الأوروبية للأدوية لاستخدام لقاح فايزر-بايونتيك في الاتحاد الأوروبي.

وكتب فيران: ”الأحد سنبدأ التلقيح في فرنسا. الأشخاص الأضعف أولا بعد فحص طبي وتقديم معلومات، والموافقة على تلقي اللقاح. عملية تنطلق بهدوء حرصا على سلامة الجميع واحتراما لالتزاماتنا الأخلاقية“.

وأوضح لإذاعة ”أوروبا 1“: ”ستكون بداية تدريجية. لن نتسرع. إنه تلقيح يأخذ وقته للتحقق من أن الشروط متوافرة لنيل الثقة“.

وبعد ذلك أعلن غابرييل اتال المتحدث باسم الحكومة، إثر جلسة لمجلس الوزراء: ”يمكننا إطلاق حملة التلقيح في فرنسا بتنسيق أوروبي في نهاية الأسبوع الجاري“.

ولن يتم تلقيح الفئات التي لا تحظى بأولوية قبل نهاية الربيع.