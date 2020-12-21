وزير فرنسي: لقاح كورونا الحالي من المفترض أن يقي من السلالة الجديدة

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، يوم الإثنين، إن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19) من المفترض أن تقي -أيضا- من سلالة جديدة للفيروس ظهرت أخيرا في بريطانيا.

وأضاف فيران في تصريح لراديو أوروبا 1 إنه ”نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا“.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون وصلت إلى فرنسا لكن الفحوص التي أجريت أخيرا لم ترصدها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد.

وقال جونسون إن ”بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا، وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70 في المئة“.

وعبر جونسون ومستشاروه في المجال العلمي عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة، وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.