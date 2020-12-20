21 ديسمبر

الرئيس الجزائري يأمر ببدء التلقيح ضد "كورونا"

الرئيس الجزائري يأمر ببدء التلقيح ض...

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه أصدر أمرًا للسلطات في بلاده ببدء عملية التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19" في البلاد، ابتداءً من الشهر المقبل.

المصدر: تونس - إرم نيوز

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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه أصدر أمرًا للسلطات في بلاده ببدء عملية التلقيح ضد فيروس ”كوفيد-19“ في البلاد، ابتداءً من الشهر المقبل.

وقال الرئيس تبون في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر:“لقد أصدرت أوامر للسيد الوزير الأول أن يترأس فورًا اجتماعًا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية، لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19، لبدء عملية التلقيح ابتداءً من شهر جانفي 2021″.

وجاءت تغريدة الرئيس تبون، بعد إعلانه أن موعد عودته إلى الجزائر سيكون قريبًا، إثر تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في أول ظهور له منذ حوالي شهر ونصف الشهر.

وكان عبد المجيد تبون قد غادر الجزائر، منذ 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانات مقتضبة تطمئن على صحته.

يشار إلى أن الجزائر سجلت، اليوم الأحد، 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة في الجزائر إلى 95.203 إصابات و2666 حالة وفاة.

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