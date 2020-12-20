مسؤول طبي أمريكي يرجح فعالية لقاحات كورونا مع السلالة الجديدة

رجح رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا المستجد منصف السلاوي اليوم الأحد، فعالية لقاحات كورونا مع السلالة الجديدة المُبلغ عنها في المملكة المتحدة.
وقال السلاوي: ”على الأغلب اللقاحات المتاحة حاليا سوف تكون فعالة مع سلالة الفيروس الجديدة“ حسب شبكة سي إن إن.
وأضاف أن فيروس كورونا قد يميل إلى التباين، لأن عملية RNA التي يستخدمها الفيروس أكثر عرضة للأخطاء.
وقال السلاوي: ”الجوانب الحرجة للفيروس، مثل بروتين السنبلة المُتضمن في اللقاح، خاص جدًا بكوفيد – 19 ومن غير المرجح أن تتحور كثيرًا“.
وأوضح: ”نظرا لأن اللقاحات تستخدم أجساما مضادة للعديد من الأجزاء المختلفة من بروتين السنبلة، فإن فرص تغيرها جميعا، على ما أعتقد، منخفضة“.