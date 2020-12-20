مسؤول طبي أمريكي يرجح فعالية لقاحات كورونا مع السلالة الجديدة

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رجح رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا المستجد منصف السلاوي اليوم الأحد، فعالية لقاحات كورونا مع السلالة الجديدة المُبلغ عنها في المملكة المتحدة.