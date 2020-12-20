تعرف على أفضل 5 أطعمة للحفاظ على صحة الأمعاء

يحتوي الجهاز الهضمي على بكتيريا غير ضارة تساعد بعمليات الهضم، وتعد مسؤولة عن تنظيم الهرمونات وإنتاج الطاقة، وتتحكم في العمليات الجسدية المختلفة.

ويعد الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي أمرًا ضروريًا، وهناك بعض الأطعمة المفيدة لصحة الأمعاء، وتساعد على تجنب الأمراض.

البازلاء

تحتاج البكتيريا غير الضارة الموجودة في الأمعاء إلى الألياف لتعمل بشكل صحيح، فالبازلاء غنية بالألياف، وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، والحفاظ على التوازن داخل الجهاز الهضمي.

الثوم

يعد الثوم مفيدًا للغاية في الحفاظ على الجسم خاليًا من الأمراض، وتخفيف السعال والبرد. وكشفت دراسة جديدة أن تناول الثوم يعد مفتاحًا لتعزيز صحة الأمعاء، بفضل احتوائه على كميات هائلة من الألياف الطبيعية التي تعزز ”البكتيريا الجيدة“.

وهذه الميزة تساعد على مواجهة البكتيريا الضارة في الأمعاء والتي من المعروف أنها تسهم في الكثير من الأمراض، مثل: السرطان، والخرف، والسمنة، وبعض الأمراض العقلية.

الأطعمة المخمرة

تعد الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب مفيدة جدًا لأمراض المعدة، وللحفاظ على صحة الأمعاء، حيث تساهم بكتيريا ”البروبيوتيك“ التي تتكون أثناء عملية التخمير، في الحفاظ على التوازن البكتيري في الجسم عامةً، والأمعاء خاصة، مما يساعد على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من حدة التشنجات المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي.

الموز

الموز غني بالألياف، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، وينصح بشدة بتناول الموز يوميًا لعلاج آلام المعدة، حيث يخفف الأعراض، ويحسن الهضم.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل بتنشيط الجهاز الهضمي، ويحسن صحة الأمعاء، ويمكن خلطه ببعض الماء الدافئ لشربه كالشاي.