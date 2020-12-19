كبير الأطباء في إنجلترا: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بوتيرة أسرع‎

قال ”كريس ويتي“، أكبر مسؤول طبي في إنجلترا، اليوم السبت، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع، وإنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.

وأضاف ويتي في بيان: ”كما أُعلن يوم الإثنين، أن المملكة المتحدة اكتشفت نوعا جديدا من فيروس كوفيد-19″، وتابع أنه ”نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة.. فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر“.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع كبار وزرائه اليوم لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.

وقالت الحكومة، يوم الإثنين، إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في لندن ومناطق أخرى من البلاد.