رئيس تشيلي يدفع غرامة 3500 دولار لعدم ارتدائه الكمامة

اضطر الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، الجمعة، لدفع غرامة قدرها 3500 دولار؛ بسبب عدم استخدامه الكمامة.

وقالت وسائل إعلام: إن السلطات الصحية في تشيلي فرضت غرامة مالية قدرها 3500 دولار على رئيس البلاد؛ بعد أن التقط صورة سلفي مع امرأة دون كمامة، حسب صحيفة ”ذا ستار“.

وتعتمد تشيلي قواعد صارمة بشأن ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة، وتخالف على الانتهاكات بعقوبات تشمل الغرامات وحتى السجن.

ووفق الصحيفة؛ قدم الرئيس اعتذاره وسلم نفسه للسلطات بعد وقت قصير من ظهور السلفي على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل كانون الأول/ديسمبر، موضحا أنه كان يسير بمفرده على طول الشاطئ بالقرب من منزله في مدينة كاشاجوا الساحلية الفاخرة، عندما تعرفت عليه امرأة وطلبت صورة معه.

وتُظهر الصورة الرئيس والمرأة يقفان بالقرب من بعضهما البعض في يوم مشمس ولا يرتديان أقنعة.

وأثار ”بينيرا“ الجدل في الماضي بالظهور في حفل بيتزا في ليلة تفجرت فيها احتجاجات على عدم المساواة في سانتياغو العام الماضي، وشوهد في وقت لاحق وهو يلتقط الصور في الساحة التي كانت محور المظاهرات، بعد أن أجبر الوباء المتظاهرين على البقاء في منازلهم.