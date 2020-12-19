أمريكا تجيز لقاح مودرنا للاستخدام الطارئ

أصبح لقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وذلك في نبأ سار للأمريكيين الذين تشهد بلادهم ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالعدوى.

وأعلنت الإدارة ترخيص استخدام لقاح مودرنا في وقت متأخر الجمعة بعدما أجازته لجنة الخبراء الخارجيين بالإدارة الخميس.

ويمثل القرار أول ترخيص في العالم للقاح مودرنا الذي يعتمد على تكنولوجيا آر.إن.إيه وذلك بعد أقل من عام من اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

واكتظت غرف الطوارئ ووحدات الرعاية الفائقة بمرضى فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي باتت حاليا بؤرة عدوى عالمية للوباء.

وسجلت أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان 41 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوم الخميس و300 حالة وفاة وفقا لبيانات مسؤولي الصحة.

وذكرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أن الولاية التي يقطنها 40 مليون نسمة لم يعد بها سوى 1200 سرير متاحة فقط بوحدات الرعاية الفائقة بحلول يوم الجمعة وهو ما يمثل 2.1 بالمئة من إجمالي عدد الأسرة.

وأظهر إحصاء رويترز أن الولايات المتحدة التي تسجل أكبر عدد للإصابات في العالم سجلت عددا قياسيا لحالات العدوى الجديدة يوم الخميس بلغ أكثر من 239 ألفا.