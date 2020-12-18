بينها خل التفاح.. 6 علاجات منزلية لتخفيف آلام التهاب البنكرياس

يتطلب الشعور بألم البنكرياس عناية طبية فورية، باعتباره عضوا مهما يساعد على هضم الطعام وضبط مستويات السكر في الدم، لذا قد تمنع أعراض مثل حصوات المرارة والدهون الثلاثية التي تصيبه من مواصلة عمله.

كما قد يتطور التهاب البنكرياس إلى أشكال مزمنة تؤدي إلى اختلال لوظيفته بشكل دائم، ومن الأعراض التي تشير إلى احتمال إصابتك بالتهاب البنكرياس الغثيان والقيء، إلى جانب الشعور بالألم بالجزء العلوي من البطن.

لكن توجد بعض العلاجات الطبيعية التي تخفف حدة ذلك الالتهاب.

1 – الكمادات الساخنة: تساعد على استرخاء عضلات البطن وبالتالي تقليل الألم، وكذلك تخفيف الالتهاب.

2 – خل التفاح: يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لخل التفاح في تقليل آلام البطن المرتبطة بالتهاب البنكرياس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل من انتفاخ جدار القناة الصفراوية، التي بدورها يمكن أن تساعد في منع تكوّن حصوات المرارة.

3- الأوميغا 3: يساعد تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية بكثرة في تقليل الالتهاب والألم الناتج عن التهاب البنكرياس. كما تشمل المصادر الغذائية لأحماض أوميغا 3 الدهنية فول الصويا وبذور الكتان والجوز والسبانخ والجمبري والمحار والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

4- شاي الزنجبيل: يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، كما أنه علاج فعال لتقليل الالتهاب وتسكين آلام التهاب البنكرياس.

5- الحليب الذهبي: يتكون من الحليب البقري أو أي نوع من الحليب مضافا له بعض التوابل مثل الكركم؛ ما يكسبه اللون الذهبي، وينصح أن يكون الحليب كامل الدسم، نظرًا لتأثيره في تهدئة التهاب البنكرياس.

6- الكركم: يمتلك عنصر الكركمين خصائص قوية مضادة للالتهابات، ومفيدة في تخفيف الألم المرتبط بالتهاب البنكرياس، لكن يُنصح باستشارة المختص دائمًا قبل تناول أي مكمل، ويمكن تناول حليب الكركم مرتين يوميًا.