بوتين: سأحصل على لقاح كورونا الروسي في أقرب وقت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه لم يخضع بعد للتطعيم بلقاح روسي الصنع لفيروس كورونا، لكنه سيفعل ذلك حينما يكون ذلك ممكنا.

ويتوخى الرئيس الروسي كل أسباب الحيطة والحذر؛ كي لا يصاب بفيروس كورونا، إذ يدير أكبر دولة في العالم‭ ‬من حيث المساحة من مقر إقامته خارج موسكو.

وفي مؤتمره الصحفي السنوي، قال بوتين (68 عاما)، إن مواطنين في فئات عمرية أخرى يتلقون اللقاح الروسي الصنع لكوفيد-19 قبل أن يتمكن من الحصول عليه.

وسُئِل بوتين عن ما إذا كان جرى تطعيمه باللقاح، فقال ”أنا شخص ملتزم بالقانون جدا.. أستمع إلى توصيات المتخصصين لدينا. لذلك لم أحصل على اللقاح بعد. لكنني سأفعل ذلك قطعا في أقرب وقت ممكن“.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين في يونيو/ حزيران، إن هناك إجراءات لحماية الرئيس من العدوى بينها ممرات تطهير خاصة يجب على أي شخص يزور مقر إقامته أو يلتقي به في الكرملين المرور عبرها.

وذكر بيسكوف أن بوتين يخضع -أيضا- لفحوص منتظمة للكشف عن الفيروس.

وسجلت روسيا أكثر من 2.7 مليون إصابة، و49 ألف حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا.

وكشفت البيانات المنشورة هذا الأسبوع، أن لقاح (سبوتنيك في)، الذي وافقت عليه الجهات التنظيمية الروسية في أغسطس/ آب، بعد أقل من شهرين من التجارب البشرية، فعال بنسبة 91.4%.