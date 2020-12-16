فريق دولي سيتوجه إلى الصين للبحث عن مصدر فيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

يتوجه الفريق الدولي الذي شكّلته منظمة الصحة العالمية للبحث حول مصدر الفيروس الذي تسبب بجائحة كوفيد-19، إلى الصين في كانون الثاني/يناير.

وقال المتحدث هيدين هالدورسون: ”يمكن أن أؤكد أن ذلك سيحصل في كانون الثاني/ يناير“، مؤكدا بذلك تصريحات أدلى بها خبراء لوسائل إعلام.

ومع ذلك، لم يقدم المزيد من التفاصيل حول مسار البعثة، لكن العديد من المسؤولين البارزين في منظمة الصحة العالمية قالوا مرارا إنهم يريدون أن تزور البعثة منطقة ووهان الصينية، التي تعتبر مهد الوباء قبل أن ينتشر في أماكن أخرى.

وتتألف البعثة من عشرة علماء (من الدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وروسيا وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة وقطر واليابان)، مشهود لهم بخبراتهم على أصعدة مختلفة، ومهمتها هي اكتشاف أصول الفيروس وطريقة انتقاله إلى الإنسان.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن البعثة اجتمعت للمرة الأولى مع خبراء صينيين، لكن لم يتم تحديد موعد زيارتها ما أثار انتقادات.

ويعتقد العلماء أن المضيف الأصلي للفيروس هو وطواط، لكن الحيوان الوسيط الذي سمح بانتقال العدوى إلى الإنسان غير معروف.