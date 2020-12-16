6 علاجات "وهمية" لفيروس كورونا يجب ألا تنفق أموالك عليها

مع تفاقم حدة جائحة كورونا حول العالم، ظهر العديد من العلاجات المنزلية بجانب العلاجات الدوائية التي يتداول الناس معلومات مغلوطة عنها أنها تقي من الإصابة بالفيروس المستجد COVID-19.



ورصد موقع ”با باميل“ الإلكتروني، ستة علاجات منزلية يجب ألا نهدر أموالنا بشرائها لأنها لا تؤثر على الفيروس ولا تقي منه، وهي:

شراب البيلسان

زعمت بعض الجهات التي تستخدم العلاجات الطبيعية أن شراب البيلسان يعالج فيروس كورونا المستجد في مراحله الأولية والمبكرة، ولكن على الرغم من احتواء هذا الشراب على مضادات الأكسدة والفيتامينات الغذائية التي تلعب دورا فعالا في تعزيز الجهاز المناعي، وأيضا علاج نزلات البرد، لم تثبت أي دراسة أو بحث أن لهذا الشراب قدرة على العلاج أو الوقاية من الفيروس المستجد.



يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA حذرت الشركات المنتجة لشراب البيلسان وطالبتها بالتوقف عن مثل هذه الادعاءات.

كلوريت الصوديوم

وهو مركب كيميائي حذرت منه FDA، وقالت، إن جميع المنتجات التي تحتوي على كلوريت الصوديوم وتباع بشكل كبير على مواقع الإنترنت ليس لها صلة بعلاج فيروس كورونا.

ورغم أنه عنصر أساس في جميع أنواع المطهرات، إلا أنه يسبب أعراضا مرضية للأشخاص مثل: القيء، والغثيان.

الكلوروكين

الكلوروكين دواء منخفض التكلفة ومتعارف عليه لعلاج بعض الأمراض مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، والملاريا، وعدة أمراض أخرى، لكن الخبراء أثبتوا أن هذا الدواء قد يؤدي لحدوث مشاكل في القلب إذا تم تناول جرعات كبيرة منه.

ورغم وجود بعض الدراسات التي أثبتت أنه يمنع تدهور الوضع الصحي للمصابين بكورونا، إلا أنه يجب أن يستخدم تحت المراقبة السريرية وإشراف الأطباء.

الشاي

على الرغم من أن الشاي له فوائد عديدة للجسم، إلا أنه لم تثبت الدراسات أن له دورا في علاج فيروس كورونا المستجد كما زعم الكثيرون مع بداية تفشي الوباء.

مكملات الزنك الغذائية

انتشرت شائعة بأن مكملات الزنك الغذائية تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ما دفع العديد لتخزينه، ولكن رغم أن الزنك ينشط الجهاز المناعي إلا أن التجارب السريرية لم تستطع إثبات أن له دورا في الوقاية من الإصابة أو علاج فيروس كورونا.

وأكد الباحثون أن تناول جرعات عالية من الزنك يؤدي للإصابة بفقر الدم ويضعف عمل الجهاز المناعي.

الخل الأبيض المقطر

يحتوي الخل الأبيض المقطر على فوائد منزلية عديدة، لكن الغرغرة به لن تقتل فيروس كورونا كما تقول الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة، ولا يوجد أي دراسات تثبت أنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات.