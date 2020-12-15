لبنان يتلقى الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" خلال شهرين.. وسلطنة عمان تصدر ترخيصا لاستيراده

أعلنت السلطات اللبنانية أنها تسعى للحصول على الدفعة الأولى من لقاح ”فايزر“ خلال مدة لا تتجاوز شهرين، بينما أصدرت سلطنة عمان ترخيصا لاستيراد لقاح ”فايزر بيونتيك“ للوقاية من كورونا.

وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: من المنتظر أن يوقع لبنان اتفاقا هذا الأسبوع للحصول على لقاح فايزر- بيونتيك للوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر ان يتلقى الدفعة الأولى من اللقاح بعد ذلك بثمانية أسابيع.

ويشكل التصاعد في حالات الإصابة ضغطا على القطاع الصحي اللبناني الذي يعاني في ظل أزمة مالية، وبعد أن دمر انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب مستشفيات بالعاصمة.

ومما يزيد من الضغوط أن الانهيار الاقتصادي دفع العديد من الأطباء للهجرة، وزاد المخاوف من رفع الدعم عن الدواء.

وسجل لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، 1210 وفيات بفيروس كورونا.

وقال الوزير حمد حسن، أمس الاثنين، إنه على الرغم من النقص الشديد في العملات الأجنبية تتوقع الحكومة إبرام صفقة قيمتها 18 مليون دولار هذا الأسبوع للحصول على إمدادات اللقاح.

وكان مسؤولون قد قالوا، في وقت سابق، إن لبنان يجري محادثات للحصول على 1.5 مليون جرعة.

وتم توفير الدفعة الأولى من الثمن وقيمتها أربعة ملايين دولار، في اجتماع بين البنك المركزي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته.

ووقع لبنان كذلك اتفاقا للانضمام لخطة كوفاكس العالمية المدعومة من منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الأكثر فقرا.

وانتهى هذا الشهر أحدث إجراء عزل عام يطبقه لبنان للحد من انتقال العدوى.

ومع امتلاء المستشفيات، قال حسن إن لبنان يهدف إلى إضافة 200 سرير جديد بوحدات الرعاية المركزة خلال شهرين، ليصل الإجمالي إلى 700 سرير.

سلطنة عمان تصدر ترخيصا لاستيراد اللقاح