تركيا تبدأ السنة الجديدة بحظر تجول لمدة 4 أيام

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين أنّ حكومته ستفرض حظر تجوّل في كل أنحاء البلاد لمدة أربعة أيام اعتباراً من ليلة رأس السنة، في محاولة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ خلال موسم الأعياد.

ومنذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، يسري في تركيا حظر تجول خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع وذلك في إطار الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمكافحة تفشّي الوباء.

والإثنين قال اردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنّ هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها إذ سجّلت البلاد تراجعاً في أعداد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة.

وأضاف ”من أجل تعزيز النتائج الجيّدة التي تحقّقت، سيفرض حظر تجوّل متواصل اعتباراً من ليل 31 كانون الأول/ديسمبر في الساعة 21,00 (18,00 ت غ) وحتّى فجر الرابع من كانون الثاني/يناير في الساعة 05,00 (02,00 ت غ)“.

وسجّلت تركيا أكثر من 1,8 مليون إصابة بكوفيد-19 من بينها أكثر من 16,600 وفاة.