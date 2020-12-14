10 مشكلات صحية تكشف اتباعك نظاما غذائيا سيئا.. تعرف عليها

عادة ما يتم ربط النظام الغذائي السيئ بدهون البطن، إلا أن هناك الكثير من المشكلات الصحية الخطيرة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتغذية السيئة، فيمكن أن يكون هناك خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.

وهناك العديد من المضاعفات الصحية التي تشير إلى اتباع نظام غذائي سيئ، والتي حددها الخبراء في ما يلي:

هشاشة العظام

عند الإصابة بهشاشة العظام، تصبح العظام هشة وضعيفة وأكثر عرضة للكسر، وهناك بعض عوامل الخطر المختلفة التي يمكن أن تسبب هشاشة العظام، بعضها مرتبط بالنظام الغذائي مثل تناول كميات غير كافية من الكالسيوم وفيتامين د بالإضافة إلى تناول الكحول.

الإمساك المزمن

يمكن اعتبار الإمساك بأنه ليس من المضاعفات الصحية الخطيرة، إلا أن الإمساك المزمن يؤثر على نوعية الحياة ويكون مزعجا للغاية.

وتؤدي العديد من العوامل إلى الإصابة بالإمساك، بما في ذلك عدم الحصول على ما يكفي من الألياف أو شرب الماء.

الإصابة بسرطان الثدي

تعتبر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 وأنواع عديدة من السرطان، نتيجة لعقود من سوء التغذية وعدم كفاية التمارين الرياضية.

ارتجاع المريء

تسبب بعض الأطعمة في ضعف المدخل بين المريء والمعدة، مما يزيد من احتمالية ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، وهذه الأطعمة هي الشوكولاتة والكافيين والنعناع.

ويمكن للأطعمة الحمضية أيضًا أن تجعل المعاناة من ارتجاع المريء أسوأ، كما يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب على نمو جدار المريء والمعدة، ويجعله أكثر ضعفًا.

الإصابة بأمراض القلب

يعد اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة، مؤثرًا على اللويحات في الشرايين التي تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو تصلب الشرايين.

الاكتئاب

عندما يتم اتباع نظام غذائي لا يحتوي على أوميغا 3 والمغنيسيوم، فإن ذلك يؤثر على زيادة الاكتئاب وتقلب المزاج والكآبة العامة.

وتقوم الأحماض الدهنية بتعزيز وظائف المخ، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في المزاج، وتشمل المصادر الجيدة لأوميغا 3، السلمون وسمك القد وزيت السمك والجوز وبذور الشيا والكتان.

تساقط الشعر

يسبب عدم تناول البروتين بشكل جيد إلى تلف بنية بصيلات الشعر وتساقط الشعر، كما يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى تساقط الشعر.

مرض الكبد الدهني

يرجع مرض الكبد الدهني إلى الخيارات الغذائية السيئة المتعلقة بالمشروبات السكرية والأطعمة الجاهزة والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

ضعف التئام الجروح والأظافر

يعد تناول البروتين وفيتامين سي بطريقة غير كافية إلى المعاناة من ضعف الشفاء من الجروح.

وإذا كنت تعاني أيضًا من أظافر متشققة وهشة، فيرجع ذلك إلى عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات.

الأنيميا (فقر الدم)

للوقاية من فقر الدم، يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والبروتينات الخالية من الدهون والفاصوليا والخوخ والعدس.