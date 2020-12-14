بدء توزيع لقاح كورونا مجانا في الإمارات

المصدر: ا ف ب

أفادت وسائل إعلام، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت اليوم الإثنين حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا، بعد أيام من تسجيل الدولة الخليجية رسميا لقاح شركة ”سينوفارم“ الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية قول موظفة بدائرة الصحة في أبوظبي، إنه بات بإمكان السكان حجز موعد عبر تطبيق لشركة أبوظبي للخدمات الصحية ”صحة“ لأخذ اللقاح المجاني في عدة مراكز في العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن اللقاح متوافر في 45 مركزا صحيا على الأقل من مستشفيات وعيادات.

وذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“ أن المراكز ستعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء. ويتكون لقاح ”سينوفارم“ من جرعتين بفارق 21 يوما بينهما.

وكانت الإمارات أجازت في أيلول/سبتمبر الماضي الاستخدام الطارئ للقاح لدى العاملين في المجال الصحي.

والإمارات واحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي. وكانت بريطانيا بدأت الأسبوع الماضي أول حملة تلقيح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك، فيما تستعد الولايات المتحدة لإطلاق حملتها الاثنين.