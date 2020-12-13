موريتانيا تعلق صلاة الجمعة بسبب كورونا

أعلنت موريتانيا، مساء اليوم الأحد، تعليق أداء صلاة الجمعة في عموم البلاد حتى إشعار آخر، في إطار إجراءات الحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا التي تجتاح البلاد حاليًا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، إنه“بناءً على تقييم وضعية الوباء المتجددة، وبعد التنسيق مع الجهات الصحية، والتشاور الموسع مع عدد كبير من أعضاء هيئة العلماء الموريتانيين، وأعضاء مكاتب الاتحاد الوطني للأئمة في موريتانيا، تقرر تعليق أداء صلاة الجمعة حتى إشعار آخر“.

وقررت الوزارة في تعميم صادر عنها إقامة صلاة الجماعة في المساجد بالإمام والمؤذن فقط، ونزع سجادات الصلاة في جميع المساجد.

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية أعلنت فرض حظر التجول ابتداءً من، مساء اليوم الأحد، على امتداد التراب الوطني ابتداءً من الساعة الـ6 مساءً وحتى الـ6 صباحًا.

وتسعى السلطات الموريتانية إلى الحد من مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا التي تفشت بشكل كبير في البلاد، حيثُ تضاعف عدد الوفيات عدة مرات خلال الأسبوعين الأخيرين.

وسجلت موريتانيا، مساء يوم أمس السبت، وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، ما رفع عدد الوفيات إلى 222 حالة، وسجلت 279 إصابة بالفيروس، ما يرفع عدد المصابين به في البلاد إلى 10777 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 8022 حالة منذ بداية الجائحة.