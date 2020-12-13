مسؤول: نتوقع تطعيم 100 مليون أمريكي ضد كورونا قبل نهاية مارس

قال مسؤول أمريكي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية ”وارب سبيد“ في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: ”سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021“.

وأوضح السلاوي، أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول الحالي، وتوزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير كانون الثاني، والعدد نفسه من الجرعات في فبراير. ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس.