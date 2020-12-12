8 أطعمة ومشروبات تعزز الطاقة وتقوي المناعة في الشتاء

عندما تحل أقصر أيام السنة، وتنخفض فيها درجات الحرارة، فإن معدلات الإصابة بالإنفلونزا والتهابات الحلق وغيرها من الأمراض المرتبطة بالبرد تتزايد بشكل ملحوظ.

وفي هذه الفترة ينصح خبراء الصحة بالأغذية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم لمقاومة أمراض، وتغطية حاجة الجسم من الطاقة دون اللجوء إلى المأكولات الغنية بالدهون.

وهناك 8 أطعمة ومشروبات تعزز الطاقة وتقوى المناعة في فصل الشتاء، ينصح خبراء الصحة بتناولها.

البيض

يحتوي على الكثير من القيم الغذائية والعناصر التى تساعد على تقوية الجسم والحفاظ على حرارته الداخلية ما يمنح الإنسان شعورا طبيعيا بالدّفء، وينصح بتناول بيضة مسلوقة واحدة يوميا على وجبة الإفطار أو العشاء.

ووفقًا لدراسة حديثة، فإن الأشخاص الذين تضمنت وجباتهم الغذائية كمية وفيرة من البروتين كانوا أقل عرضة للنعاس المفرط والكسل أثناء النهار من أولئك الذين تناولوا المزيد من الدهون والكربوهيدرات.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة من العناصر الرئيسة في أي نظام غذائي، فهي مصدر جيد للطاقة كما أنها تحسن الهضم وتساعد على الحفاظ على الوزن، وتعزز الطاقة وتقوي المناعة خلال فصل الشتاء.

الكينوا

تحتوي الكينوا على مجموعة من الأحماض الاساسية، التي لا يمكن للجسم إنتاجها ويُعتمد على الغذاء لأجل الحصول عليها، لذلك يوصى بها خاصة في فصل الشتاء.

وتتميز الكينوا بأنها مصدر لكل أنواع الأحماض الأساسية التي يحتاجها الجسم دون استثناء، فهي مصدر كامل للبروتينات المهمة.

السبانخ والكيوي

يقوم فيتامين سي بأكثر من مجرد تقوية جهاز المناعة في فصل الشتاء، فهو أيضًا معزز للطاقة بشكل طبيعى، وفقاً لدراسة حديثة.

وأثبتت الدراسات أن طبق من سلطة السبانخ والكيوي يمنح الإنسان ما يحتاجه جسمه من فيتامين سي ليوم كامل.

الأسماك

وفي فصل الشتاء، تقل عادة مستويات ”فيتامين د“ في الجسم بسبب قلة تعرض الجسم لأشعّة الشمس. وتعتبر المصادر الغذائيّة ”لفيتامين د“ قليلة، ويحتل فيها السّمك الصدارة.

وقلة إنتاج ”فيتامين د“ قد توثر على العظام، وعلى مزاجية الشخص، وتسبّب ما يعرف (بأعراض الشتاء)، وبالتالي ينصح بتناول الاسماك في الشتاء، إذ تعتبر من الأطعمة منخفضة الدهون الضارة، والغنية بالبروتين وأحماض الأوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة الجسم.

بذور اليقطين

هذه البذور الصغيرة مليئة بالمغنيسيوم، وهو معدن يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي على مستوى الجسم، بما في ذلك إنتاج الطاقة.

وتناول كوب واحد من بذور اليقطين المحمص يمنح الشخص أكثر من ثلث ما يحتاجه يوميًا من المغنيسيوم، كما يقدم أيضا 8 غرامات إضافية من البروتين المُرضي.

الشوكولاتة الساخنة

الشوكولاتة الداكنة مصدر غني بمضادات الأكسدة، وهذا يمكن أن يقلل الالتهاب ويفيد الجلد أيضًا.

ويمكن للشوكولاتة أن تعزز الحالة المزاجية وتخفف من المزاج، وهذا يجعله مشروب الراحة المثالي خلال فصل الشتاء.

القهوة

تساعد القهوة على مد الجسم بالطاقة وتعزيز نشاطه، وذلك لاحتوائها على مادة الكافيين التي تساعد على تعزيز النشاط والحيوية اللازمة لأداء المهام اليومية خاصة في فصل الشتاء الذي يأتي معه الشعور بالخمول والكسل.