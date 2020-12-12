أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر

المصدر: أ ف ب

سمحت الولايات المتحدة الجمعة، بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر/بايونتيك.

وقال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن أولى عمليّات التلقيح ضدّ كوفيد-19 بالولايات المتحدة ستتمّ ”خلال أقلّ من 24 ساعة“.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس أزار، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقر استخدام لقاح شركة فايزر الواقي من كوفيد-19 في غضون أيام، وإنه سيجري تطعيم المجموعة الأولى ربما الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أبلغت الشركة بأنها تعتزم المضي قدمًا صوب ترخيص منتجها.

وتابع أن الإدارة الأمريكية ستعمل أيضًا مع الشركة لشحن اللقاح.

يأتي ذلك في الوقت الذي أحصت فيه الولايات المتّحدة الجمعة رقماً قياسيّاً جديداً من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2600.

ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتّحدة الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق بحسب أرقام ”كوفيد تراكينغ بروجكت“.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

والأميركيّون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدّة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.