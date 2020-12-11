تعرف على أفضل 8 علاجات منزلية لعلاج قرح الفم

قد تحدث تقرحات الفم أحيانًا بسبب بعض المشكلات الطبية، مثل الالتهابات الفيروسية أو نقص الحديد، سواء داخل فمك أو باللثة. وهي لا تدوم طويلًا، غير أنها تأتي مصحوبة ببعض الألم وصعوبات في التحدث أو تناول الطعام. كما تلتئم من تلقاء نفسها بغضون أسبوعين.

يستعرض تقرير نشرته صحيفة ”إنديا توداي“ بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج تقرحات الفم. لكن يُنصح في بعض الأحوال باستشارة طبيبك قبل استخدام أي علاجات.

فيما يلي 8 علاجات منزلية لتخفيف ألم قرحة الفم.

– استخدام الشبة

يتكون مسحوق الشبة من كبريتات الومنيوم البوتاسيوم. وبسبب خصائصه فهو قادر على علاج قرح الفم، نظرًا لأنه يقلل علامات التمدد بالجلد ويساعد على تقليص الأنسجة، كما يستخدم كمادة حافظة للأغذية وفي المخللات النباتية.

– الماء المالح

يكون لمزيج مكون من ملعقة ملح توضع على كوب من الماء الفاتر ثم تشطف به فمك بالماء مفعول السحر في علاج قرح الفم، وعلى الرغم من أنه يسبب بعض الالم، إلا أنه قد يساعد في تجفيف تلك القرح تماماً.

– صودا الخبز

تساعد الغرغرة بمحلول صودا الخبز في علاج اختلال التوازن الحمضي وتقليل الالتهاب، لكن يجب تجنب ابتلاعها بسبب ملوحتها العالية.

– العسل

يشتهر العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، وفقًا لمجلة ”هيلث لاين“، أكدت إحدى الدراسات أن العسل يعد علاجا فعالًا في تقليل آلام القرحة، وذلك بوضعه مباشرة على الجرح.

– ماء الأكسجين

يساعد المسح بمحلول ماء الأكسجين في تقليل البكتيريا داخل الفم وتعزيز التئام القرحة.

– حليب المغنيسيا

يساعد حليب المغنيسيا على علاج الحموضة، كما أنه من الأدوية الملينة، ولديه القدرة على تغيير مستويات الحموضة في الفم، من خلال سحب الماء من الأنسجة، لذا فهو فعال في منع تفاقم القرحة ويخفف الألم.

– البابونج

يستخدم البابونج كعلاج طبيعي لعلاج الجروح وتسكين الألم وذلك بوضعه مباشرة على قرح الفم.

– خل التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص تساعد على الشفاء إلى جانب فوائده الصحية المتعددة، فهو يساعد على قتل بكتيريا الفم وبالتالي علاج القرح، لكن يفضل الاستشارة الطبية عند استخدامه نظرًا لحمضيته العالية.