"الصحة" السعودية تنفي تفشي مرض "الليشمانيا" في متنزه الثمامة (فيديو)

أثارت أنباء عن انتشار مرض ”الليشمانيا“ في منطقة الثمامة شمال العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حالة من القلق والجدل بين السعوديين.

وخرج مسؤول من وزارة الصحة السعودية للتعليق على شائعة انتشار ”الليشمانيا“ في الثمامة، مؤكدا عدم رصد أي إصابات بعد ورود بلاغ بشأنها من أحد السكان.

تصويري الان ذباب الرمل 🦟في حي القادسية وليس الرمال #الرياض مايسمى ب #الليشمانيا

منتشره

في المكب والمناقع المياه

ونفايات اجلكم الله #اللشمانيا pic.twitter.com/WPevwr0y5K — سعود السهلي⚡️ (@Saudalsahli2030) December 9, 2020

وقال محمد الزهراني، المدير العام لنواقل المرض والأمراض المشتركة بوزارة الصحة، في لقاء عبر قناة ”الإخبارية، إن ”الوضع في الثمامة طبيعي جدا، وكان هناك شكوى عنها، وتم تحري المعلومات من قبل الوزارة وتكليف فريق طبي لعمل التقصي الوبائي وفحص جميع الناس الموجودين من عمالة ومن سعوديين ومقيمين على مدار الأسبوعين الماضيين، ولم يتم اكتشاف أي حالة ليشمانيا“.

وأوضح أن ”مرض الليشمانيا مرض طفيلي معدٍ بوجود الحشرة فقط (ذبابة الرمل)، وليس عن طريق التلامس أو التنفس أو الاختلاط، وهو سائد في المناطق الريفية، سواء في السعودية أو مختلف دول العالم، وهناك نوعان منها وهي الليشمانيا الجلدية، والليشمانيا الحشوية“.

وأكد الزهراني أن ”المرض لا يعد خطيرا، إلا أنه مرض مهم“، مضيفا أنه ”من نوع الأمراض التي يطلق عليها الأمراض المهمة، وفق منظمة الصحة العالمية، وهو لا يؤدي للوفاة، لكنه مرض مزعج لوجود التقرحات في أماكن ظاهرة في الجسم كالوجه واليدين“.

وتابع أن ذبابة الرمل، المتسببة بالمرض، ليست حشرة طائرة، لكنها تعتمد على القفز، وهي حساسة للمبيدات، ويمكن لأي مبيد أن يقضي عليها بسهولة.

ولفت إلى أن الذبابة تنقل المرض عن طريق اللدغ، وتكون اللدغة إما محسوسة أو لا، لكن أعراض الليشمانيا على خلاف الأمراض المنقولة الأخرى لا تظهر بعد أسبوع أو أسبوعين، وتحتاج من 3 إلى 6 أشهر أحيانا كي تظهر الأعراض.

وبين محمد الزهراني أن علاج ”الليشمانيا“ بسيط ويعتمد على مراجعة طبيب الجلدية باستمرار واستخدام حقن الأنسولين في موضع اللدغة أحيانا أو في العضلة.