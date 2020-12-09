الإمارات تسجل رسميا لقاح معهد بيجين لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد ”كوفيد -19 ”، الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، رسميا في البلاد، وذلك في خطوة مهمة نحو التصدي لجائحة كورونا.

وبحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“، يأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة ”سينوفارم سي إن بي جي“ الصينية، ويعبر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفاعلية هذا اللقاح.

وقامت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي، بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة ”سينوفارم سي إن بي جي“، حيث أظهرت تلك النتائج فاعلية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

والجدير بالذكر أن الوزارة قد قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية؛ كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس ”كوفيد – 19“.

وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، إذ أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة .

وتشكل خطوة الوزارة بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه ”معهد بيجين للمنتجات البيولوجية“ استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة وكذلك يمهد الطريق لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد نحو المستقبل.