ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بفيروس "كورونا"

وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر:“رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك، والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين، أتمنى له الشفاء العاجل، سنستمر“.
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا. وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر:"رودي جولياني، أفضل عمدة في
وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر:“رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك، والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين، أتمنى له الشفاء العاجل، سنستمر“.