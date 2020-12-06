7 ديسمبر

ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بفيروس "كورونا"

ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي رودي...

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم  الأحد، إن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا. وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر:"رودي جولياني، أفضل عمدة في

المصدر: فريق التحرير

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 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم  الأحد، إن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا.

وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر:“رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك، والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين، أتمنى له الشفاء العاجل، سنستمر“.

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