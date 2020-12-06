ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بفيروس "كورونا"

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا. وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر:"رودي جولياني، أفضل عمدة في