5 أطعمة مثالية لمرضى الغدة الدرقية.. تعرف عليها

عندما تكون الغدة الدرقية مفرطة النشاط أو الخمول، فإن ذلك يُعرض الجسم للعديد من المشكلات الصحية، فهي المسؤولة عن الوزن والحالة المزاجية، لذلك من الضروري أن نحرص على سلامتها وصحتها.

ورصد موقع ”بينك فيلا“ 5 أطعمة من شأنها مساعدة المصابين بمرض الغدة الدرقية لاستعادة وظائف جسمهم بشكل طبيعي، وهي:

الزبادي

يحتوي الزبادي على عنصر اليود الضروري لتقوية الغدة الدرقية، كما يعمل على تعزيز المناعة، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم بشكل عام.

المكسرات

يضمن تناول المكسرات صحة الغدة الدرقية؛ بسبب غناها بعدة عناصر غذائية مفيدة مثل الزنك والسيلينيوم، وكل هذا يجعل من السهل السيطرة على أعراض الغدة الدرقية.

البيض

من الأطعمة المفيدة لمرضى الغدة الدرقية هو البيض الطازج؛ بسبب احتوائه على الحديد وفيتامين د والزنك، حيث تلعب هذه العناصر دورا فعالا في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

الخضروات الورقية الداكنة

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي والملفوف على عناصر مضادات الأكسدة، وأيضا عنصر الزنك، حيث تشكل وجبات رائعة ومفيدة لمرضى الغدة الدرقية.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو وجبة سحرية لمرضى الغدة الدرقية؛ بسبب غناه بالعديد من الألياف والعناصر الغذائية التي تساهم في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية غير المتوازنة.