توصية أمريكية بارتداء الكمامة داخل المنازل

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ”CDC“، السبت، بارتداء الكمامات داخل البيوت للوقاية من فيروس كورونا.

وتأتي التوصية الأولى من نوعها مع عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتحذيرات من ”شتاء مميت“.

وقالت مراكز ”CDC“ إنه ”ينبغي على الأمريكيين ارتداء أقنعة الوجه داخل بيوت الآخرين، للوقاية من الفيروس“، بحسب تقرير وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية.

وأضافت، في توصيتها الأخيرة، أن ”الاستخدام الثابت والصحيح لأقنعة الوجه هو أمر استراتيجي للصحة العامة من أجل خفض نسبة انتقال العدوى التنفسية (كوفيد-19)“.

ويعتبر ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي أكثر الطرق تأثيرا لخفض إصابات فيروس كورونا، جنبا إلى جنب مع اللقاحات المنتظرة، بحسب التقرير ذاته.

وفقا لكبير المراسلين الطبيين في شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية الدكتور سانجاي جوبتا فإن ”80 في المئة من عمليات انتقال عدوى كوفيد-19 تحدث في المطاعم والمقاهي والحانات والفنادق ودور العبادة“.

وترسم الأرقام الحالية للفيروس في الولايات المتحدة صورة قاتمة للوضع الصحي مع دخول فصل الشتاء.

وبحسب موقع ”Worldometer“ المتخصص برصد إحصائيات كورونا، أدى الفيروس، حتى مساء السبت، إلى إصابة أكثر من 14 مليونا في الولايات المتحدة، ووفاة 287 ألفا و310، في حين تعافى 8 ملايين و756 ألفا و382.