5 أطعمة أساسية لتعزيز صحة العينين وتقوية النظر

يعد اتباع نظام غذائي متوازن وسليم أمرا أساسيا للحفاظ على الصحة عموما، بما في ذلك صحة وسلامة النظر، حيث تساعد الوجبة المغذية المتوازنة، إلى جانب نمط الحياة الصحي، على تعزيز صحة العقل والجسم والعين بشكل عام.

ووفق موقع ”فود“، يعاني كثيرون من المشكلات المتعلقة بالعين بما في ذلك ضعف البصر وجفاف العين وإعتام عدسة العين والتنكس البقعي والمزيد، ونصح بخمسة أطعمة لتعزيز صحة العينين وتقوية النظر بشكل عام خلال فصل الشتاء.

البرتقال

يعتبر البرتقال مصدرًا مهما لفيتامين C الذي يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في أعيننا، إلى جانب ذلك، فإن محتواه المائي العالي يحافظ على رطوبة العينين ويساعد على تقليل مخاطر جفاف العين.

الجوافة

تشتهر الجوافة، وهي فاكهة شتوية معروفة، بخصائصها الغذائية الغنية التي تساعد على تعزيز البصر وتبطئ أيضًا من تدهور العين المرتبط بالعمر.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين أ وبيتا كاروتين، وكلاهما مهم لصحة العيون، بينما يساعد بيتا كاروتين على تحسين البصر، من المعروف أن فيتامين أ يقلل من مشاكل جفاف العين.

السبانخ

تحتوي السبانخ، وهي خضار شتوية شائعة، على كمية كافية من حمض الفوليك المعروف بمنع تنكس العصب البصري، وبالتالي، ينصح الخبراء غالبًا بإدراج السبانخ في نظام غذائي منتظم لعيون صحية.

السمك

يعتبر السمك عموماً، وسمك السلمون خصوصاً من الأغذية الصحية الغنية بالفوائد للجسم على مختلف الأصعدة، وذلك نظراً لمحتواه العالي من أحماض أوميغا 3، التي تعتبر من ضمن الدهون الصحية الضرورية والهامة جداً لصحة الشبكية، كما أنها تمنع الإصابة بجفاف العين.