تمارين رياضية تؤخر علامات الشيخوخة

وجدت دراسة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي آثارا مهمة لممارسة الرياضة في المساعدة على تأخير بعض علامات الشيخوخة.

وفي ما يلي 5 تمارين وظيفية معتمدة من قبل الخبراء يجب أن تدرجها في روتين يومك لتقليل آثار الشيخوخة:

تمرين السكوات (القرفصاء)

يساعد هذا التمرين على وجه التحديد في تقوية الجزء السفلي من الجسم والعضلات الأساسية، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

ومع ذلك، لا يمكنك الحصول على هذه الفوائد الصحية إلا إذا قمت بتمرين القرفصاء بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي القرفصاء غير المناسب إلى التآكل غضاريف مفاصل ركبتيك وفخذيك.

تمرين رفع الأثقال

يجب على الجميع القيام بتمرين رفع الأثقال، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفقا لبعض مدربي اللياقة البدنية، وتستهدف تمارين رفع الأثقال جميع عضلات الساقين وأسفل الظهر والجذع المسؤولة عن الحفاظ على اتجاه ووضعية الجسم.

تمرين الضغط

هذا أحد تمارين القوة التي يمكن لأي شخص في أي عمر أو مستوى من اللياقة البدنية القيام بها.

ويمكن أن تعمل تمارين الضغط على صدرك وكتفيك وعضلات الترايسبس والساعدين على بناء القوة الأساسية لجسمك، كما تساعد في تحسين التوازن والاستقرار، وهو أمر مهم بشكل خاص مع تقدمك في العمر لمنع السقوط والإصابات.

تمرين رفع الأثقال العلوية

يجب على الأشخاص القيام به بانتظام للحفاظ على لياقة عالية مع التقدم في السن. يساعد أداء رفع الأثقال العلوية على بناء قوة الجزء العلوي من الجسم والحفاظ عليها بشكل مثالي.

تمارين الاندفاع

تساعد ممارسة تمارين الساق الواحدة، مثل تمارين الاندفاع، على تصحيح الاختلالات العضلية، وتحسين التوازن، ومنع الإصابة. يمكن أن يساعدك أيضا على تقوية العضلات الأساسية.