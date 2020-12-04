من بينها استخدام كرة تنس.. نصائح بسيطة للتخلص من الشخير

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الشخير أثناء النوم، وهي وإن كانت مشكلة مزعجة للشخص نفسه أو الذين حوله، فإنها لا تعتبر مشكلة كبيرة، طبيا، وبالإمكان معالجتها.

وهناك أسباب كثيرة لحدوث الشخير ويمكن معالجة معظمها بطرق طبيعية وسهلة بما فيها وضع طابة تنس صغيرة في الجيب الخلفي لثوب النوم لتجنب النوم على الظهر، وهو الوضع الذي يتسبب بالشخير لدى كثيرين.

وأشار الدكتور أوري ليسلو من مؤسسة ”كالي للنوم الصحي“ في لندن إلى أنه يمكن معالجة الشخير من خلال تغيير أسلوب الحياة، لافتا إلى أن الشخير عادة يحدث عندما يهتز اللسان أو الفم أو الحلق أو مجاري الهواء عبر الأنف خلال التنفس.

وأوضح أن هذه الأعضاء تهتز أثناء النوم لأنها ترتخي وتضيق خلال النوم وأن أكثر الأشخاص عرضة هم الذين يعانون من السمنة أو الذين يدخنون بشراهة ويستهلكون المشروبات الكحولية بالإضافة إلى الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم.

ولفت إلى أن الشخير يحدث أيضا للأشخاص الذين يعانون من حالة انقطاع النفس خلال النوم والذي يحدث عادة عندما تنسد الممرات الهوائية أثناء النوم.

كيف تتوقف عن الشخير؟

أشار الدكتور ليسلو الى أن أسهل طريقة لوقف الشخير هي أن يتم تغيير العوامل المسببه له مضيفا أنه ”يمكن أن يكون الشخير بسبب مجموعة من العوامل مثل زيادة الوزن أو أحيانا خلال الإصابة بنزلة برد أو النوم على الظهر أو شرب الكحول… والخبر السار هو أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل الشخير ومعظمها بسيط للغاية وسريع وفعال“.

وأوضح الدكتور ليسلو أن خفض الوزن يعتبر حلا سحريا لمعالجة الشخير وأنه يتم تحقيق ذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي.

ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى تقليص الوزن حول الرقبة والبلعوم ما يخفض الضغط على مجرى الهواء مشددا على ضرورة تناول وجبات خفيفة في المساء وشرب كثير من الماء.

وأكد الدكتور ليسلو أن النوم على الظهر هو من الأسباب الرئيسة للشخير ومن الضروري النوم على الجانب لوقف الشخير.

وأشار إلى أنه يمكن لصق أو وضع كرة تنس في الجيب الخلفي للبيجامة لإبقاء النوم على الجانب.

ومن المستحسن أن لا يتم تناول كمية كبيرة من المشروبات الروحية.

وشدد الدكتور ليسلو قائلا: ”عليك تجنب الكحول قبل النوم… ورغم أن الكحول يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس، فإنه في الواقع يقلل من جودة نومك ويؤدي أيضا إلى استرخاء عضلات الحلق مما يجعل الشخير أسوأ“.